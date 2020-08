Motion de censure contre Bartomeu lancée par un candidat à sa succession

Josip Bartomeu est dans l'oeil du cyclone. Alors que les rumeurs concernant sa démission faisaient florès ce mardi, une motion de censure a été déposée ce mercredi par l'un des candidats à sa succession.

Le président du FC Barcelone, à l'origine des envies de départ de Lionel Messi, n'est plus en odeur de sainteté (c'est le moins qu'on puisse dire) en Catalogne. Alors que les rumeurs de sa démission semblaient fausses, le hashtag "BartomeOUT" est l'une des tendances du moment sur Twitter et Josip Bartomeu doit désormais faire face à une motion de censure déposée par l'entrepreneur Jordi Farré, candidat à la présidence du Barça et qui estime que Bartomeu comme toute la direction "ne peuvent pas être une minute de plus" à la tête du club.

Com vaig dir ahir, acabo de presentar escrit per sol.licitar vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva, no poden estar ni un minut més al capdavant del club.

És hora de fets i no de paraules. #votcensura2020 pic.twitter.com/oOLX1TT05t — Jordi Farré 🎗 (@JordifarreFcb) August 26, 2020

Une manifestation anti-Bartomeu devrait également se tenir devant les locaux du président ce mercredi à 19 heures. Pendant ce temps, le club catalan a procédé comme prévu à ... la conférence de presse de présentation de Trincao, le grand talent portugais arrivé cet été au club en provenance de Braga.