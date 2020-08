Même pour Messi, Manchester City ne se séparera pas de ces trois joueurs

Lionel Messi pourrait rejoindre Manchester City contre 100 millions d'euros et trois joueurs. Mais le club mancunien aurait mis un veto concernant le départ de trois joueurs en particulier.

L'affaire Lionel Messi est la saga de l'été : partira, partira pas ? La réponse semble être "partira", et la réponse à la question suivante - où ? - pourrait bien être Manchester City. Maintenant, reste une autre question : à quoi ressemblera le deal ? D'après L'Equipe, le Barça espère 250 millions d'euros pour le sextuple Ballon d'Or, un montant que très peu de clubs peuvent débourser et qui exclurait d'ailleurs Manchester City de la course.

D'après les informations d'AS, le Barça serait cependant prêt à accepter 100 millions d'euros seulement ... et trois joueurs de Manchester City. Les Citizens auraient déjà mis leur veto sur trois noms : Gabriel Jesus, Bernardo Silva et Riyad Mahrez. Les négociations (et les rumeurs) vont continuer ...