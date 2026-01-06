L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

Fin de parcours pour la République Démocratique du Congo, éliminée par l'Algérie 1-0 en 8es de finale de la CAN.

L'Algérie a décroché son ticket pour les quarts de finale de la CAN au bout du suspense contre la République Démocratique du Congo. Les deux équipes allaient jouer les tirs au but, mais Adil Boulbina a marqué à la 119e minute.

Personne ne voulait faire d'erreur et les défenses ont été solides pendant presque deux heures. La sortie sur blessure de Bennacer en début de deuxième mi-temps a un peu cassé le rythme.

Plusieurs binationaux titulaires

L'équipe congolaise comptait plusieurs binationaux dans son effectif. Des joueurs comme Noah Sadiki, Théo Bongonda, Joris Kayembe ou Ngal'ayel Mukau étaient titulaires au coup d'envoi.

Michel-Ange Balikwisha est monté au jeu à la 87e minute pour apporter de la vitesse. Mais ça n’a pas suffi pour faire basculer la rencontre. La RDC s'incline 1-0 et quitte la Coupe d’Afrique des Nations.



L’Algérie poursuit son parcours et affrontera le Nigeria au prochain tour. Un grand choc entre deux grosses équipes du football africain.