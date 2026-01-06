"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

Aurélien Scheidler s'est livré chez nos confrères de Sudinfo lors du stage hivernal des Zèbres en Turquie. Il a notamment fait le bilan personnel de sa première partie de saison en terre carolo.

Arrivé l’été dernier à Charleroi, le Français n’a pas toujours été irréprochable devant le but. Après 18 matchs toutes compétitions confondues avec le club carolo, il n’a délivré que deux assists et planté que trois buts. Il se sent pourtant bien dans sa nouvelle équipe : "Je trouve que je me suis bien intégré au groupe. J’essaie d’être important aussi pour l’équipe, de peser sur les défenses, de garder les ballons et de jouer avec mon corps."

"Après, c’est vrai que sur le plan statistique, j’aimerais faire mieux", reconnaît-il. "J’ai eu l’opportunité, à deux, trois occasions, de marquer davantage, mais un attaquant, ça fonctionne aussi à la confiance et ça fait quelques matches que je n’ai pas marqué."

Aurélien Scheidler est optimiste

Il est cependant confiant pour la suite : "Cela joue un peu sur les doutes, mais je sais que ça va tourner. Je ne me fais pas de soucis. Si je ne me créais pas d’occasions, je pourrais vraiment commencer à bien réfléchir, mais j’en ai."

"Il faut justement continuer à travailler, faire des exercices de finition en plus et ça va tourner", souligne l’avant-centre de 27 ans. Il se devra d’être plus efficace pour la deuxième partie de saison et il semble en tout cas plus que jamais motivé.



Charleroi fera son retour à la compétition le 13 janvier prochain. Les Zèbres affronteront le Club de Bruges en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un match évidemment très important pour le club ! Aurélien Scheidler pourrait profiter de cet affrontement pour booster sa confiance pour la suite de la saison.