Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

Muzamel Rahmat
| Commentaire
En difficulté financière, le club saoudien d'Al Shabab pourrait se séparer de Yannick Carrasco. Le Diable Rouge devrait privilégier l'Europe.

Yannick Carrasco pourrait quitter l’Arabie Saoudite cet hiver. Arrivé à Al-Shabab en septembre 2023 pour un gros contrat, le Diable Rouge évolue dans un club en grande difficulté. L’équipe est 15e au classement, à égalité de points avec Al-Riyadh, premier relégable.

Sur le plan personnel, le Belge répond présent. Avec 7 buts en 13 matchs, il est l’un des rares à faire la différence. Mais ça ne suffit pas à éloigner Al-Shabab de la zone de relégation.

Moins d'argent

Les finances d’Al-Shabab sont dans le rouge. Le club cherche à alléger sa masse salariale. Comme il fait partie des joueurs qui gagnent le plus, la direction veut s’en séparer.

Après l’échec de l'Euro 2024, Carrasco a disparu des radars des Diables Rouges. Malgré son expérience, Rudi Garcia ne l’a jamais convoqué. Le sélectionneur préfère des profils comme Fofana et Doku.


Le journal espagnol AS évoque des contacts avec plusieurs clubs européens. Le dossier Carrasco pourrait bouger plus vite que prévu. À suivre sur Walfoot bien-sûr.

Al Shabab
Yannick Carrasco

