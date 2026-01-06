Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur
Le 11 janvier, on saura qui repart avec le Soulier d'Or. Marc Degryse pense que le trophée n'a plus la même utilité qu'avant.

Le Gala du Soulier d'Or aura lieu le dimanche 11 janvier. Pour Marc Degryse, il n'y a pas de doute : le trophée doit revenir à un joueur du Club Bruges. Son grand favori est Christos Tzolis, devant Hans Vanaken et Ardon Jashari.

Un système de vote étrange

Ces dernières années, Degryse était très proche de l’événement, mais cette saison, la cérémonie n’est plus diffusée sur VTM. Il a pu s’exprimer plus librement sur ses favoris.

Il en a profité pour vider son sac dans les colonnes du journal HUMO : il trouve le système de vote illogique. Jashari, par exemple, est parti en Italie cet été et n'a quasiment aucune chance de gagner le trophée.

"C'est bizarre de donner ce prix sur une année civile et non sur une saison complète. Beaucoup de gens ont oublié Jashari parce qu'il est parti très vite, comme tant d'autres", a expliqué Degryse.


Selon lui, les joueurs ne se soucient plus de ce genre de récompense individuelle. "Quand j'ai gagné en 1991, j'ai obtenu un nouveau contrat à Anderlecht, avec de meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est différent : les joueurs préfèrent avoir un beau transfert, et ils n'ont plus besoin d'un Soulier d'Or pour ça."

