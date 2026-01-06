Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Au Standard, on entendra de plus en plus parler dans les mois à venir du jeune Charli Spoden. Le milieu de terrain de 17 ans avance à pas de géant, ce qui surprend son entourage.

Charli Spoden a déjà pris place deux fois cette saison sur le banc du Standard, et est désormais également en stage à Lagos avec les Rouches. À 14 ans, il est passé des jeunes de l'AS Eupen à La Gantoise, où il a été repéré par le scout Jefrey Van der Straeten, devenu depuis son mentor.

Charli Spoden est passé des U18 à l'équipe première du Standard en une demi-saison

"Il s'est fait remarquer chez les jeunes d'Eupen", nous raconte Van der Straeten. "Il a disputé deux bonnes saisons à Gand et est même devenu champion avec les U16. Cela n'arrive pas souvent à Gand. Mais là-bas, les contrats prpo n'étaient pas donnés rapidement. »

" Lorsque le Standard est venu à la fin de la saison proposer un contrat professionnel de trois saisons, et en sachant que lui et ses parents ont toujours été supporters du Standard... Le choix était vite fait. À Gand, ils hésitaient un peu, ils n'étaient pas entièrement convaincus".

"Une bête" sur le plan physique

Un choix qui semble actuellement porter ses fruits. "Il a commencé la saison avec les U18", poursuit Van der Straeten. "Mais l'intention a toujours été qu'il passe chez les U23. Lorsqu'ils avaient besoin de joueurs pour s'entraîner avec l'équipe première et que les Espoirs devaient jouer le soir, ils ont fait appel à Spoden. Et il a dû faire forte impression".

Les autres joueurs, et surtout Marc Wilmots, ont rapidement été impressionnés par Spoden, qui présente notamment une évolution impressionnante sur le plan physique.





"Charli est une bête. Je pense qu'il possède l'une des meilleures capacités d'endurance du club", rit Van der Straeten. " Bien sûr, son intensité dans les duels doit encore être améliorée. Mais il a aussi un très bon jeu de tête. C'est aussi une bouffée d'air frais pour le noyau. Il veut simplement se concentrer sur son football et ne s'occupe pas du reste".