Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

Le plan d'Anderlecht est que chaque saison, deux à trois talents de Neerpede fassent leurs débuts en équipe A. C'est dans cette optique que le jeune Joshua Nga Kana a été amené au stage hivernal.

Joshua Nga Kana jouait encore la saison dernière avec les U18 Élite d'Anderlecht. Cette saison, il a commencé avec les Futures, où il a rapidement décroché une place de titulaire. À seulement 16 ans, il en est déjà à trois buts et deux passes décisives, des chiffres rares à un tel âge.

Joshua Nga Kana fera ses débuts cette saison

Cela n'a rien d'étonnant, car Nga Kana - connu dans les catégories jeunes sous le nom de Joshua Bethume - est l'un des plus grands talents que Neerpede ait à offrir. Pas seulement en termes de qualités techniques, mais aussi physiquement. Malgré sa petite taille, on nous assure qu'il est très solide sur ses appuis.

Pour comparer avec, par exemple, Rayane Bounida qui accusait un retard physique : à Anderlecht, ils estiment que Nga Kana est prêt à jouer avec les adultes à l'âge de 16 ans. Et c'est exactement le plan : après le stage, il devrait devenir un membre à part entière du noyau A.

Il pourrait encore jouer des matchs avec les Futures, mais l'idée est qu'il s'entraîne à plein temps avec l'équipe A. Un nouveau contrat amélioré l'attend également, car le club veut le prolonger jusqu'en 2028. C'est le maximum possible compte tenu de son âge.

Anderlecht veut prolonger son contrat

Les grands clubs étrangers surveillent déjà la situation. La question est de savoir à quel poste Hasi souhaite l'utiliser. Il n'est pas question de savoir s'il fera ses débuts cette saison, mais bien de savoir quand. Nga Kana peut jouer à de nombreuses positions et possède tout ce qu'il faut pour devenir le chouchou du Lotto Park : technique, sens du but et du spectacle.





Joshua Nga Kana peut jouer sur l'aile, mais en réalité, c'est un numéro 10 capable de distribuer le jeu. Dans le système de Hasi, cela signifie qu'il entrera en concurrence avec Hazard et Bertaccini, qui en ont peut-être bien besoin...