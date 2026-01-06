Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

Le Beerschot passe son stage hivernal à Murcie, en Espagne. Les Rats y préparent la seconde partie de saison et ont notamment accueilli deux nouveaux membres au sein de leur staff.

Le Beerschot est actuellement troisième en Challenger Pro League, derrière le SK Beveren et le KV Courtrai. Mais les Rats comptent 15 points de retard sur le leader et 9 points sur le KVK.

Le club anversois vise pourtant clairement la promotion via les barrages, et prépare donc la seconde partie de saison de la meilleure des façons en stage à Murcie, en Espagne. Les supporters des Diables se rappelleront que c'est là que la Belgique avait défié l'Ukraine.

Un ancien d'Anderlecht au Beerschot

Durant ce stage, le Beerschot a officialisé ce mercredi l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de son staff : Daan Deboutte et Joaquim Lohisse. Deboutte devient team manager, et Lohisse analyste-vidéo.

Daan Deboutte était actif ces 4 dernières années à Lommel, comme l'explique le Beerschot dans son communiqué. Quant à Joaquim Lohisse, il a notamment pu être vu à l'oeuvre du côté du RSC Anderlecht, où il occupait le même rôle. Il a également travaillé à OHL.



Le Beerschot reprendra la saison le 18 janvier prochain, avec la réception de l'Olympic Charleroi en Challenger Pro League.