"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

Dimanche, le Soulier d'Or sera décerné. Pour Ivan Leko, il n'y a aucun suspense : un seul joueur mérite de gagner.

Ivan Leko est actuellement en stage avec le Club de Bruges à Marbella, en Espagne. Le groupe prépare la suite de la saison et veut se mettre dans les meilleures conditions pour viser le titre après le sacre de l'Union l'an dernier.

Qui peut devancer Tzolis ?

Pour la plupart des observateurs, les joueurs du Club de Bruges sont les grands favoris. Marc Degryse voit par exemple Ardon Jashari dominer le premier tour, mais mise sur Christos Tzolis ou Hans Vanaken pour la victoire.

Ivan Leko est très clair sur son favori

"C'est mon numéro un, mon numéro deux et mon numéro trois", a déclaré Ivan Leko à VTM en parlant du Soulier d’Or. "Pour moi, il n’y a qu’un seul candidat. Seul Christos Tzolis peut gagner le Soulier d’Or."

"Après tout ce qu’il a montré en 2025, ce serait normal. Honnêtement, je serais choqué si quelqu'un d’autre gagnait. J’ai du respect pour beaucoup de joueurs et pour ce qu’ils ont fait, mais il n’y en a qu’un seul qui a été le meilleur."

Et pour vous, qui mérite de remporter le Soulier d'Or 2025 ? Nos équipes seront présentes à la soirée.