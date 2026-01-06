La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Interivewé par le Nieuwsblad à l'occasion du stage hivernal du Club de Bruges, Hans Vanaken est notamment revenu sur un stage hivernal avec Ronny Deila.

Le stage hivernal n'est pas toujours uniquement l'occasion de travailler dur, mais aussi de resserrer les liens au sein d'un noyau et de préparer la reprise avec un état d'esprit adapté, au contraire de la pré-saison qui est souvent très intense. 

Ainsi, Hans Vanaken, interviewé par le Nieuwsblad, s'est souvenu de l'approche assez particulière de son ancien entraîneur, Ronny Deila, à la tête du Club de Bruges en 2023-2024. "Il ne fallait pas le supplier pour avoir un peu de temps libre et de détente", se rappelle-t-il. 

Les joueurs de Bruges pouvaient boire un verre 

Les joueurs brugeois avaient donc la permission de passer du bon temps voire de boire un verre durant leur temps libre, révèle Hans Vanaken. "C'était leur façon de travailler, tout simplement parce que lui et ses assistants aimaient bien faire ça aussi", ajoute Vanaken.

Une façon, estimait Deila, de resserrer les liens au sein du groupe. "Quand on boit un verre ensemble, on se détend, on parle plus facilement de tout", reconnaît le triple Soulier d'Or. Le groupe était donc plus soudé au terme de ce type de stage. 


Malheureusement pour Deila, ces méthodes ne lui ont permis de vivre qu'un seul stage hivernal : le Norvégien a été licencié en mars 2024, peu de temps après sa première période de fêtes. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Standard
Hans Vanaken
Ronny Deila

Plus de news

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

20:30
Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

19:00
Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

20:00
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

17:00
Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

16:00
Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

18:00
Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

17:30
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

17:00
Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

11:40
Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

16:30
Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

15:30
Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

15:00
De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

14:30
Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

13:30
"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

10:00
Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

14:00
Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

12:40
Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

08:30
Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

12:20
C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

13:00
"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

12:00
OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

11:00
Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

11:20
Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

10:30
La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

23:00
2
Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

09:30
Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

09:00
"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

06:30
Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

08:00
1
Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

07:40
Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

21:40
Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

07:20
Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

07:00
Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

05/01
La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved