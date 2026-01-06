La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

Interivewé par le Nieuwsblad à l'occasion du stage hivernal du Club de Bruges, Hans Vanaken est notamment revenu sur un stage hivernal avec Ronny Deila.

Le stage hivernal n'est pas toujours uniquement l'occasion de travailler dur, mais aussi de resserrer les liens au sein d'un noyau et de préparer la reprise avec un état d'esprit adapté, au contraire de la pré-saison qui est souvent très intense.

Ainsi, Hans Vanaken, interviewé par le Nieuwsblad, s'est souvenu de l'approche assez particulière de son ancien entraîneur, Ronny Deila, à la tête du Club de Bruges en 2023-2024. "Il ne fallait pas le supplier pour avoir un peu de temps libre et de détente", se rappelle-t-il.

Les joueurs de Bruges pouvaient boire un verre

Les joueurs brugeois avaient donc la permission de passer du bon temps voire de boire un verre durant leur temps libre, révèle Hans Vanaken. "C'était leur façon de travailler, tout simplement parce que lui et ses assistants aimaient bien faire ça aussi", ajoute Vanaken.

Une façon, estimait Deila, de resserrer les liens au sein du groupe. "Quand on boit un verre ensemble, on se détend, on parle plus facilement de tout", reconnaît le triple Soulier d'Or. Le groupe était donc plus soudé au terme de ce type de stage.



Malheureusement pour Deila, ces méthodes ne lui ont permis de vivre qu'un seul stage hivernal : le Norvégien a été licencié en mars 2024, peu de temps après sa première période de fêtes.