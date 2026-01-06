Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Photo: © photonews
Le Sporting Charleroi est actuellement en stage en Turquie. Et un joueur les accompagne : Yann Ahouman, qui pourrait bien être l'une des futures sensations zébrées.

Qui est Yann Ahouman ? Les informations manquent au sujet de ce jeune talent ivoirien de 18 ans, qui n'a pas encore de page Transfermarkt, par exemple, mais qui évolue à l'Ivoire FC, à Abidjan. Mais une chose est sûre : c'est un phénomène des réseaux sociaux, notamment sur TiktTok.

Et La Dernière Heure nous apprend que ce phénomène est actuellement en test au Sporting Charleroi. Celui qu'on surnomme en Côte d'Ivoire "Oho Bayayo" a rejoint le groupe de Hans Cornelis pour s'y montrer et, peut-être, décrocher un contrat.

Un renfort pour les U23 de Charleroi

Ailier vif et virevoltant, Ahouman devra bien sûr encore passer de nombreux paliers afin de s'adapter au football européen, mais ses qualités sont évidentes. Sur la page de l'Ivoire FC, on le voit réaliser plusieurs dribbles et inscrire des buts spectaculaires.

S'il venait à signer au Sporting Charleroi, il y a fort à parier que "Oho Bayayo" intégrerait dans un premier temps le noyau des Zébra Elites, en D1 ACFF, afin d'y faire ses preuves et de s'adapter au football européen. 

Charleroi, au contraire de plusieurs clubs restés en Belgique ou aux environs voire même du RSC Anderlecht qui subit des intempéries à Marbella, est allé chercher du soleil à Antalya. Ce jeudi, le Sporting disputera un match amical contre Paderborn, pensionnaire de 2.Bundesliga. 

Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
