Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

Les clubs de Challenger Pro League sont également en stage. L'AS Eupen, même s'il peut profiter des installations du PSG pour se préparer, a cependant dû se résoudre à ne pas jouer son match amical.

L'AS Eupen profite cet hiver pour la première fois, depuis son rachat récent par QSI, des installations de la "maison-mère", le Paris Saint-Germain. Les Pandas sont actuellement en stage à Paris pour préparer la seconde partie de saison.

Malheureusement, Eupen a tout de même dû s'avouer vaincu face aux conditions météorologiques : le club relaie sur son site officiel que son match amical face au FC Versailles (National) a dû être annulé en raison de fortes chutes de neige.

L'AS Eupen annonce également qu'un jeune talent, qui a signé en novembre dernier un premier contrat professionnel, a intégré le groupe lors du stage : Louis Van Aubel (17 ans), gardien de but formé au club et qui évolue cette saison avec les U23 en D2 ACFF.

L'Olympic Charleroi devrait affronter Valenciennes

Du côté de l'Olympic Charleroi, le programme de ce lundi a également été bouleversé : la séance d'entraînement a été remplacée par un 5 contre 5 en intérieur en raison des conditions météorologiques. 


Cependant, rien n'a été annoncé au sujet du match amical de ce mardi : l'Olympic devrait a priori se rendre au centre d'entraînement de Valenciennes pour y disputer le VAFC (National). 

Eupen
Olympic Charleroi

16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
13:30
13:00
12:40
12:20
12:00
11:40
11:20
11:00
10:30
10:00
09:30
09:00
08:30
08:00
1
07:40
07:20
07:00
06:30
23:00
2
22:30
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
1
20:21
20:00
19:30
1
19:00
18:40
18:00

