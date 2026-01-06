Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

Nathan De Cat pourrait rapporter à terme une belle somme d'argent à Anderlecht. Le milieu de terrain de 17 ans figure sur les tablettes de Dortmund et du Bayern. Un départ à court terme est toutefois exclu. Voici pourquoi.

Nathan De Cat restera quoi qu’il arrive à Anderlecht jusqu’à la fin de la saison, indépendamment d’un éventuel intérêt. Même en cas d’accord avec un autre club, il terminerait la saison à Bruxelles.

L’âge du jeune talent joue un rôle important dans ce dossier. À 17 ans, il est encore soumis à l’obligation scolaire et combine le football avec ses études. Il suit actuellement une formation de sportif de haut niveau à Wemmel.

Anderlecht veut offrir un meilleur contrat à Nathan De Cat

Le jeune milieu de terrain est en sixième secondaire, ce qui rend un transfert immédiat à l’étranger d’autant plus complexe. Anderlecht en tient clairement compte, selon Het Laatste Nieuws.

Le club souhaite conserver Nathan De Cat. Une proposition de contrat amélioré lui a même déjà été soumise.



Pour l’heure, le dossier reste en suspens. L’intérêt grandissant n’empêche toutefois pas Anderlecht d’espérer garder son jeune talent à l’abri encore un certain temps.