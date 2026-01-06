Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

Majeed Ashimeru pourrait bien avoir trouvé une porte de sortie. Un club danois s'intéresse à son profil.

Le joueur n’a une nouvelle fois pas été retenu dans le groupe de 29 joueurs parti en stage hivernal en Espagne. Ce qui conforme une fois de plus qu’il ne figure plus dans les plans de l’équipe première.

Cette situation promet un mercato hivernal chargé pour le directeur sportif Olivier Renard, qui devra trancher sur l’avenir du milieu de terrain techniquement doué, désormais dans l’incertitude quant à son futur au club.

Le FC Nordsjaelland s’intéresse à Majeed Ashimeru

Avant même le début de la saison, Ashimeru avait déjà été jugé excédentaire dans le noyau A. Il est toutefois resté en condition physique en s’entraînant avec les U23.

Arrivé du Ghana à l’été 2021, après son passage au WAFA SC, Ashimeru n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable à Anderlecht, en dépit de qualités évidentes. Il compte toutefois 129 apparitions sous le maillot des Mauves. Il est actuellement sous contrat avec le club bruxellois jusqu’en juin 2027.



Selon nos informations, le FC Nordsjaelland serait intéressé par un transfert. Cette option lui offrirait davantage de temps de jeu et l’opportunité de relancer sa carrière.