Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

De retour après une longue blessure, Marlon Fossey évoque ses ambitions et ses projets avec le Standard de Liège.

Après plusieurs mois d'absence, Marlon Fossey veut aider le Standard à atteindre les Play-off 1 en 2026. "De la peur ? Non. Est-ce que j'ai toujours cette grande passion ? Chaque jour", a-t-il confié à Le Soir. Le défenseur est convaincu que l'équipe n'a jamais été aussi proche de son but.

Objectif Coupe du Monde 2026

La prochaine Coupe du Monde aura lieu en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour Fossey, c’est un objectif à sa portée, à condition de bien prester en club. "Ce sera un défi. Si je joue bien avec le Standard, j'aurai une chance. C'est la seule chose qui compte."

Pas de départ cet hiver

Interrogé sur un éventuel transfert en janvier, Fossey est clair. Un départ n'est pas à l’ordre du jour. Il veut juste rejouer et aider le Standard.

Un contrat qui arrive bientôt à terme

Après cette saison, il lui restera un an de contrat. Fossey ne ferme pas la porte à une prolongation, mais il ne veut pas se précipiter. Il explique qu’il veut faire partie d’un Standard qui avance et qui se bat.

Aujourd'hui, l'Américain ne pense qu'à une chose : retrouver les terrains de football. Il croit dur comme fer en ses coéquipiers et est persuadé que le Standard avance dans la bonne direction.