Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot
Photo:
Le Cercle de Bruges tient son gros coup. Retenu contre son gré cet été, Alan Minda estsur le point de rapporter un pactole à son club.

"Pour nous, il n’a jamais été question de ne pas les aligner", expliquait l'été dernier le directeur technique Luciano Murchio à propos de Minda et Nazinho. Le premier était resté au club, malgré l'intérêt du Real Betis.

Un gros transfert hivernal pour Alan Minda

Le Cercle ne veut pas retenir ses joueurs contre leur gré et préfère jouer la carte de la transparence. Le club est ouvert aux discussions et, pour Minda, un départ est à nouveau envisagé cet hiver.

Avec l’arrivée de Dante Vanzeir, recruté à La Gantoise, le club s'est renforcé en attaque. Ce transfert a libéré de la place pour laisser partir d'autres joueurs. Et quand une opportunité se présente, il faut savoir la saisir.

Neuf millions d’euros pour le Cercle

Le Cercle a trouvé un accord avec l'Atlético Mineiro, au Brésil. Un très gros deal, puisque le montant total, bonus compris, pourrait atteindre neuf millions d'euros.


L'information a été confirmée par Het Nieuwsblad. L'Équatorien a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en 17 matchs cette saison. Arrivé en juillet 2023, il s’apprête à offrir une belle plus-value au Cercle.

Commentaire
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Alan Minda

