Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Suivi de près par Anderlecht et d'autres clubs européens, Issa Tounkara a fait un autre choix. Il rejoindra l'Espagne.

Issa Tounkara, capitaine du Mali lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17, figurait sur les tablettes de plusieurs clubs. Lyon, Fenerbahçe, Galatasaray et Anderlecht le suivaient depuis un moment, mais Villarreal a pris l’avantage.

Un talent freiné par les blessures

Formé à Bamako puis passé par les Étoiles du Mandé, le milieu de terrain a été freiné par une blessure. Pourtant, sa cote n'a pas baissé. "Sans ce pépin physique, il aurait continué sur sa lancée", confie Balla Sanogo, de l'Africa Foot Academy, au site Africafoot.

Le directeur sportif précise qu'il l’a repéré très tôt et qu'un lien fort existe entre eux. "Pour moi, il a toutes les qualités pour devenir un immense footballeur", affirme-t-il.

Selon Sanogo, Tounkara est à l'aise balle au pied et peut jouer à plusieurs postes. "Il a une bonne vision du jeu, beaucoup d'énergie et le bon caractère pour avancer."

Pourquoi Villarreal ?


Le choix de l'Espagne, c'est celui de la raison. En rejoignant Villarreal, Tounkara ne sera pas seul. D’autres Maliens sont au club, ce qui va l’aider à s’adapter.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Villarreal

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01

06:40
OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

08:00
"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

07:40
Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

23:00
Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

07:20
Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

21:20
"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

07:00
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

19:30
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

06:20
Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

22:00
Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

22:30
Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

20:00
C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

21:00
Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

21:40
L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

L'Algérie brise les espoirs de Noah Sadiki et de la RDC en fin de match

20:30
Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

Le Beerschot se renforce notamment avec un ancien d'Anderlecht

18:00
Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

Le prochain chouchou du Lotto Park... qui pourrait faire ses débuts rapidement à Anderlecht

17:30
Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

19:00
De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

14:30
La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

La drôle d'approche de Ronny Deila à Bruges : "Ils aimaient se détendre"

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Stassin - Vanzeir - Ashimeru

17:00
Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

12:40
Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

12:20
Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

Enfin une solution pour Lucas Stassin ? Un grand club italien serait intéressé

17:00
Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

16:00
Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

Voilà qui devrait remplacer Liam Rosenior à la tête de Strasbourg

16:30
Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

15:30
Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

15:00
Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

14:00
Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

13:30
C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

13:00
"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

12:00
Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

06/01
Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

11:40
Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

11:20
OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

11:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 18
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-1 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 4-1 Valencia CF Valencia CF
Osasuna Osasuna 1-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Elche CF Elche CF 1-3 Villarreal Villarreal
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 0-2 FC Barcelone FC Barcelone
Séville Séville 0-3 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 5-1 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1-2 Girona FC Girona FC
Alaves Alaves 1-1 Real Oviedo Real Oviedo
Real Sociedad Real Sociedad 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved