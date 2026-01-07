Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Suivi de près par Anderlecht et d'autres clubs européens, Issa Tounkara a fait un autre choix. Il rejoindra l'Espagne.

Issa Tounkara, capitaine du Mali lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17, figurait sur les tablettes de plusieurs clubs. Lyon, Fenerbahçe, Galatasaray et Anderlecht le suivaient depuis un moment, mais Villarreal a pris l’avantage.

Un talent freiné par les blessures

Formé à Bamako puis passé par les Étoiles du Mandé, le milieu de terrain a été freiné par une blessure. Pourtant, sa cote n'a pas baissé. "Sans ce pépin physique, il aurait continué sur sa lancée", confie Balla Sanogo, de l'Africa Foot Academy, au site Africafoot.

Le directeur sportif précise qu'il l’a repéré très tôt et qu'un lien fort existe entre eux. "Pour moi, il a toutes les qualités pour devenir un immense footballeur", affirme-t-il.

Selon Sanogo, Tounkara est à l'aise balle au pied et peut jouer à plusieurs postes. "Il a une bonne vision du jeu, beaucoup d'énergie et le bon caractère pour avancer."

Pourquoi Villarreal ?



Le choix de l'Espagne, c'est celui de la raison. En rejoignant Villarreal, Tounkara ne sera pas seul. D’autres Maliens sont au club, ce qui va l’aider à s’adapter.