Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

Dante Vanzeir n'avait pas de temps de jeu à Gand, et l'arrivée de Rik De Mil n'allait apparemment rien y changer. Le Diable Rouge a donc décidé d'aller tenter sa chance ailleurs.

Alors que les six premiers mois de Dante Vanzeir à La Gantoise étaient prometteurs, avec 5 buts et 4 passes décisives en 19 rencontres la saison passée, la situation était bien différente. Sous Ivan Leko, puis Rik De Mil, l'ancien unioniste n'est jamais parvenu à s'imposer, ne cumulant que 6 apparitions sans marquer le moindre but.

Alors que les Buffalos partaient en stage hivernal, Vanzeir faisait partie des joueurs invités à se trouver un nouveau club lors du mercato. Et cela n'aura pas traîné : rapidement, on apprenait que le Cercle de Bruges était tout proche de l'accueillir en prêt.

C'est officiel pour Vanzeir au Cercle de Bruges

C'est désormais officiel : le Cercle a annoncé que Dante Vanzeir débarquait en prêt avec option d'achat jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Il a d'ores et déjà rejoint le groupe Groen & Zwart en stage, en Algarve.

Pour Vanzeir, c'est un sixième club en Belgique après le KRC Genk (son club formateur), le Beerschot, Malines, l'Union et La Gantoise. Après avoir percé au Beerschot (17 buts en 39 matchs), il s'était totalement révélé à l'Union Saint-Gilloise, notamment en formant un duo mortel avec Deniz Undav (91 matchs, 48 buts, 21 assists).





L'objectif du Cercle avec ce transfert est clair : renforcer la ligne offensive afin de sortir de la zone rouge au plus vite. Les Groen & Zwart sont actuellement avant-derniers de D1A avec 17 points, trois points derrière le premier non-relégable.