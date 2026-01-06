C'est officiel : Charleroi a choisi qui succédera à Rik De Mil

Hans Cornelis avait trois matchs pour convaincre la direction de Charleroi. Après un 5 sur 9 contre l'Union, Genk et Anderlecht, il est officiellement nommé entraîneur principal.

Charleroi cherchait un nouveau visage pour son banc depuis le départ de Rik De Mil à La Gantoise. En attendant, Hans Cornelis avait pris les commandes. Le club voulait observer avant de décider.

La direction a pris le temps d'analyser, de discuter et d'hésiter. Plusieurs pistes ont été étudiées, mais Charleroi a préféré regarder ce qui se passait en interne. Et voir ce que Cornelis pouvait faire sur le terrain.

Tout s’est joué sur trois matchs : l'Union Saint-Gilloise, le KRC Genk et Anderlecht. Deux nuls et une victoire ont suffi pour convaincre Mehdi Bayat et sa direction.

C'est confirmé par Bayat

Ce mardi soir, le verdict est tombé. Cornelis est officiellement nommé entraîneur principal. Dans son communiqué, le club lui a adressé ses félicitations et lui a souhaité plein de succès pour la suite.



Charleroi est onzième du classement, mais le club vise le top six d’ici la fin de la saison. La direction veut jouer les Play-Offs Champions.