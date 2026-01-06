Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

Ce mardi soir, les U21 d'Anderlecht devaient affronter West Ham à Londres dans le cadre de la Premier League International Cup. Le match a cependant été reporté.

"En raison des solides chutes de neige survenues ces derniers jours dans la capitale anglaise, la pelouse du Chigwell Construction Stadium a été déclarée impraticable", annonce le club bruxellois dans un communiqué.

Pas encore de date connue

La date de report n’est pas encore connue. Elle sera communiquée "ultérieurement", précise Anderlecht.

Cette rencontre est la troisième des jeunes Mauves dans la compétition. Avec un bilan de 4 points sur 6, suite à un match nul contre Sunderland (2-2) et une victoire contre Manchester United (1-4), les jeunes Bruxellois pointent actuellement à la 4e place du groupe B.

En cas de succès, ils pourraient faire la belle opération au classement en rejoignant Sunderland, actuel leader avec 7 points après trois rencontres. Un match est aussi programmé le 21 janvier prochain : Anderlecht affrontera Leeds United à 20h00.



Dans son groupe, Anderlecht est aux côtés de Sunderland, Manchester United, Leeds, Dortmund, le Sporting, l’Athletic Club et West Ham. L’occasion pour les jeunes talents belges de se mesurer aux meilleures équipes de jeunes d’Europe.