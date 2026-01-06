De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht est en ce moment en stage à Marbella, en Espagne. Les Mauves préparent notamment un quart de finale de Coupe contre La Gantoise.

La reprise sera cruciale pour le Sporting d'Anderlecht : dès jeudi prochain, les Mauves recevront La Gantoise en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un match très important, car la Croky Cup est un objectif clair et affirmé pour la direction anderlechtoise.

Et depuis Marbella, où le RSCA est actuellement en stage, de bonnes nouvelles sont relayées par Het Laatste Nieuws. En effet, il semblerait qu'après plusieurs semaines d'absence, le duo Ludwig Augustinsson - Marco Kana est sur le point de faire son retour.

Tous deux devraient, sauf rechute cette semaine en Espagne, être disponibles pour disputer le quart de finale face à Gand. Des retours que Besnik Hasi accueillera avec un grand sourire, car Kana comme Augustinsson ont cruellement manqué à Anderlecht.

N'diaye n'a pas convaincu

Ludwig Augustinsson avait été remplacé par Moussa N'diaye, qui a probablement vécu sa période la plus compliquée en tant que joueur d'Anderlecht. Lors du naufrage à Westerlo, sa responsabilité était clairement engagée.







La blessure d'Ilay Camara et le besoin d'installer Sardella en pointe signifiait que la seule autre option pour remplacer Augustinsson était Ali Maamar, qui n'a pas non plus impressionné. Dès son retour, le Suédois est assuré de réintégrer le onze, lui dont on sous-estime parfois l'importance.

Marco Kana manquait en théorie moins à l'équipe, Killian Sardella étant un remplaçant fiable qui a tenu son rang durant ces quelques semaines dans l'axe de la défense. Mais c'est le leadership de Kana qui manquait à la fois à Lucas Hey et aux milieux de terrain devant la défense. On l'a vu : jamais l'arrière-garde bruxelloise n'a paru aussi fébrile cette saison que lors du mois de décembre dernier.