Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Sa mission n'aura bel et bien duré que quelques semaines : Marouane Fellaini quitte le Sporting Charleroi.

C'était la sensation du mois dernier : le Sporting Charleroi annonçait à la surprise générale l'arrivée de Marouane Fellaini en tant que consultant sporif au sein de son staff. Un sacré renfort pour l'entraîneur intérimaire Hans Cornelis, qui pourrait bien être confirmé dans ses fonctions jusqu'en fin de saison.

Mais cette "mission" de consultance devait être à court terme pour Fellaini, qui écartait bien vite en conférence de presse l'idée d'un séjour prolongé au Mambourg. L'ex-Diable Rouge souhaitait garder sa liberté, et se contentait là de profiter d'un passage un peu plus long en Belgique auprès de sa famille pour aider - gratuitement - son ami Mehdi Bayat.

Le Sporting Charleroi remercie Marouane Fellaini

Et cette semaine, alors que le Sporting Charleroi s'est rendu en Turquie pour son stage hivernal, le club en a profité pour faire ses adieux à Marouane Fellaini et confirmer son départ via un communiqué officiel.

"Arrivé il y a quelques semaines au Sporting de Charleroi pour une courte période en tant que consultant sportif, la mission de Marouane Fellaini arrive à son terme", commence le RCSC.



"Sa présence a été un véritable apport, tant sur le plan sportif qu’humain, auprès du staff et des joueurs. Le Sporting de Charleroi tient à remercier chaleureusement Marouane pour son état d’esprit, son implication, son soutien constant et l’aide précieuse apportée au groupe durant cette période. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de ses projets !".