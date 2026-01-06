"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

Marlon Fossey s'est confié sur ses ambitions au Standard de Liège au micro de Sudinfo. L'Américain évoque la possibilité d'atteindre le Top 6.

Terminer la première partie de saison dans le Top 6, il voit cela comme une réussite : "C’est la première fois qu’on entamera la nouvelle année en figurant dans le Top 6. Compte tenu de toutes les circonstances défavorables que nous avons traversées cette saison, être dans le Top 6 à ce moment de la saison est un grand accomplissement."

"On peut être beaucoup plus réguliers, c’est vrai, mais il y a eu de nombreux matches où on n’avait pas une équipe complète. On a probablement joué plus que toute autre équipe avec un homme en moins. Quand on met tout ça en perspective, c’est encourageant d’être encore dans le Top 6", poursuit-il.

Le Standard s'apprête désormais à affronter des adversaires coriaces sur le papier dans les prochaines semaines. Cela ne fait pas peur à Marlon Fossey : "Moi, je suis impatient. C’est comme des Playoffs 1 avant l’heure. On joue contre toutes les équipes qui seront probablement là : Anderlecht, Bruges, l’Union."

"La constance"

Mais alors, qu'est-ce qui manque au Standard actuellement selon lui ? "La constance. Enchaîner deux ou trois victoires, c’est ce qui nous a manqué. En Belgique, c’est simple : si vous êtes constants, vous vous qualifiez pour les Playoffs 1. C’est notre objectif pour cette nouvelle année."



Qu'espère Marlon Fossey pour la suite, à un an et demi de la fin de son contrat ? "Comme je l’ai dit, je veux faire partie d’un Standard conquérant et qui a du succès. Je reste confiant dans le fait qu’on y arrivera. Pour le reste, il faut que le joueur et le club veuillent la même chose, c’est tout ce que je peux dire."