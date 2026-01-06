OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League
Photo: SV Zulte Waregem
Le jeune talent belge de 17 ans Dries Verhulst a signé son premier contrat professionnel avec Zulte Waregem.

L'ailier évolue à Zulte Waregem depuis plusieurs années. C'est à l'âge de 10 ans qu'il a enfilé pour la première fois le maillot de son club actuel. Il a parcouru presque toutes les catégories de jeunes jusqu'à cette signature en professionnel.

Niels Leroy, Sports Manager du club, nous en dit plus sur son profil : "Dries est encore très jeune, mais il a déjà fait de très beaux progrès dans son évolution en tant que footballeur."

Un cadré idéal

"Plusieurs étapes importantes l’attendent désormais dans sa carrière. Nous sommes convaincus qu’avec l’Essevee, nous pouvons lui offrir le cadre idéal pour développer pleinement ses qualités", poursuit-il.

Le jeune talent de 17 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2028. Il franchit évidemment une étape cruciale pour la suite de sa carrière.

Jusqu'à présent, il n'a encore jamais intégré l'effectif de l'équipe A. Il joue en 2e Nationale avec le Jong Essevee.

Zulte Waregem

