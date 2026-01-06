Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

La KAS Eupen a annoncé l'arrivée au sein de son staff du nutritionniste Damien Pauquet. Ce dernier a travaillé pendant 17 ans au Standard de Liège.

De 2007 à 2025, Damien Pauquet (46 ans) était le nutritionniste attitré du Standard de Liège. Dans le cadre de son travail en tant que nutritionniste du sport, Pauquet a également accompagné de nombreux sportifs professionnels et continuera désormais de le faire en Challenger Pro League.

L'AS Eupen, actuellement en stage à Paris dans les installations du PSG, a en effet annoncé l'arrivée de Damien Pauquet au sein de son staff à partir de 2026.

Le communiqué de l'AS Eupen

"La KAS Eupen renforce son encadrement sportif et engage avec effet immédiat le nutritionniste renommé Damien Pauquet.

Damien Pauquet a travaillé pour le Standard de Liège de 2007 à 2025, où il a acquis une précieuse expérience dans le football professionnel. Auparavant, il a déjà accompagné de nombreux clubs et sportifs belges.



Originaire de Verviers et âgé de 46 ans, il a débuté sa mission à la KAS Eupen le 2 janvier 2026 et sera à la disposition du club une fois par semaine sur le site du club. Sa mission principale consiste à améliorer les performances des joueurs professionnels, à optimiser la récupération et à prévenir les blessures", communique le club.