Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu
Photo: © photonews
Deviens fan de Celtic Glasgow! 276

Wilfried Nancy a été limogé ce lundi de son poste d'entraîneur du Celtic, après un peu plus d'un mois sur le banc écossais. Son remplaçant est déjà connu.

Après 33 jours au Celtic, le coach français n'est jamais parvenu à améliorer la situation sportive du Celtic Glasgow, actuel second du championnat écossais derrière la surprise Hearts. L'entraîneur a connu six défaites en huit matchs et a été limogé après le revers face au rival, les Rangers, le 3 janvier dernier.

Ses adjoints Kwame Ampadu, Jules Gueguen et Maxime Chalier ont également été limogés. Le Celtic n'a ensuite pas traîné pour annoncer le remplaçant du Français.

Ce lundi soir, le nouveau coach a déjà été officialisé. C'est l'Irlandais du Nord, Martin O’Neill, qui a été engagé avec un contrat jusqu'en juin 2026. Martin pourra compter sur Shaun Maloney et Mark Fotheringham comme adjoints. Stephen McManus viendra également renforcer le staff de l’équipe première, aux côtés des entraîneurs déjà en place Gavin Strachan, Stevie Woods et Greg Wallace.

Les mots de Martin O’Neill

Le nouveau coach du Celtic est déjà impatient de faire son retour (ndlr : il a déjà été l’entraîneur du Celtic de 2000 à 2005) :  "Je suis vraiment ravi — et même très honoré — d’avoir été sollicité pour reprendre une nouvelle fois la direction de l’équipe, et j’ai hâte de me remettre au travail avec les joueurs. Nous aurions tous espéré que les choses se passent différemment sous Wilfried, et je tiens personnellement à lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière. C’est un homme remarquable et je suis convaincu qu’il connaîtra à nouveau le succès, je n’en doute pas."


"En ce qui me concerne, on m’a demandé de reprendre ce grand rôle et mon objectif sera de tenter de nous remettre sur le chemin de la victoire. Nous aurons besoin que tout le monde soit pleinement derrière nous. Il y a encore beaucoup de choses à attendre et beaucoup d’objectifs à atteindre. Shaun, le staff technique, les joueurs et moi-même donnerons absolument le maximum", conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Celtic Glasgow
Arne Engels

Plus de news

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

11:00
Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

10:30
"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

10:00
Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

09:30
Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

09:00
Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Verschaeren - Hrosovský

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Verschaeren - Hrosovský

07:40
Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

08:00
Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

07:40
Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

07:20
Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

07:00
"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

06:30
La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

23:00
1
La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

22:30
Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

22:00
Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

21:40
Estimé à 5 millions et capitaine : la pépite que les clubs belges veulent chiper à l'Italie

Estimé à 5 millions et capitaine : la pépite que les clubs belges veulent chiper à l'Italie

21:20
Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur

21:00
Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

20:40
1
Rudi Garcia a pris des notes : l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale de la CAN dans la douleur

Rudi Garcia a pris des notes : l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale de la CAN dans la douleur

20:21
Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

20:00
Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

19:30
1
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise se sépare d'un attaquant qui valait 18 millions d'euros

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise se sépare d'un attaquant qui valait 18 millions d'euros

19:00
Gratuits dans 6 mois, bon marché cet hiver ? De grands noms sont bientôt libres en Pro League

Gratuits dans 6 mois, bon marché cet hiver ? De grands noms sont bientôt libres en Pro League

18:40
"C'est illégal, tout simplement" : Marc Brys allume encore une fois Samuel Eto'o

"C'est illégal, tout simplement" : Marc Brys allume encore une fois Samuel Eto'o

18:00
Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

Silvio Proto présente la prochaine pépite de Neerpede : "Mais il a encore des progrès à faire"

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/01: Gboua - Hadj Moussa

16:30
Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

Six mois puis s'en va : une légende de Pro League donne sa version des faits

17:00
Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

Le Standard récupère un jeune talent, dont le prêt s'achève plus tôt que prévu

16:30
Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

Un Diable Rouge n'écarte pas un départ cet hiver : "J'ai besoin de temps de jeu"

16:30
En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

En Challenger Pro League il y a deux ans, et bientôt transféré pour 25 millions d'euros ?

16:00
"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

15:30
Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

Kompany va lui taper sur les doigts : la pépite du Bayern se met ses supporters à dos

15:00
Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

Quand l'ADN ne suffit pas : l'échec de Cedric Hatenboer, signe d'un Anderlecht "made in Hasi"

14:40
Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

Un ancien coach du Standard va arrêter sa carrière en fin de saison

14:20
Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

Un Belge du bout du monde prolonge son contrat pour un an

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Scottish Premier League

 Journée 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Dundee United Dundee United 1-0 St Johnstone FC St Johnstone FC
Saint Mirren Saint Mirren 3-2 Ross County FC Ross County FC
Motherwell Motherwell 0-0 Hearts Hearts
Aberdeen Aberdeen 2-2 Rangers FC Rangers FC
Hibernian Hibernian 4-0 Dundee Dundee
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved