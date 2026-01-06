Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

Wilfried Nancy a été limogé ce lundi de son poste d'entraîneur du Celtic, après un peu plus d'un mois sur le banc écossais. Son remplaçant est déjà connu.

Après 33 jours au Celtic, le coach français n'est jamais parvenu à améliorer la situation sportive du Celtic Glasgow, actuel second du championnat écossais derrière la surprise Hearts. L'entraîneur a connu six défaites en huit matchs et a été limogé après le revers face au rival, les Rangers, le 3 janvier dernier.

Ses adjoints Kwame Ampadu, Jules Gueguen et Maxime Chalier ont également été limogés. Le Celtic n'a ensuite pas traîné pour annoncer le remplaçant du Français.

Ce lundi soir, le nouveau coach a déjà été officialisé. C'est l'Irlandais du Nord, Martin O’Neill, qui a été engagé avec un contrat jusqu'en juin 2026. Martin pourra compter sur Shaun Maloney et Mark Fotheringham comme adjoints. Stephen McManus viendra également renforcer le staff de l’équipe première, aux côtés des entraîneurs déjà en place Gavin Strachan, Stevie Woods et Greg Wallace.

Les mots de Martin O’Neill

Le nouveau coach du Celtic est déjà impatient de faire son retour (ndlr : il a déjà été l’entraîneur du Celtic de 2000 à 2005) : "Je suis vraiment ravi — et même très honoré — d’avoir été sollicité pour reprendre une nouvelle fois la direction de l’équipe, et j’ai hâte de me remettre au travail avec les joueurs. Nous aurions tous espéré que les choses se passent différemment sous Wilfried, et je tiens personnellement à lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière. C’est un homme remarquable et je suis convaincu qu’il connaîtra à nouveau le succès, je n’en doute pas."



"En ce qui me concerne, on m’a demandé de reprendre ce grand rôle et mon objectif sera de tenter de nous remettre sur le chemin de la victoire. Nous aurons besoin que tout le monde soit pleinement derrière nous. Il y a encore beaucoup de choses à attendre et beaucoup d’objectifs à atteindre. Shaun, le staff technique, les joueurs et moi-même donnerons absolument le maximum", conclut-il.