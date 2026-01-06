Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement
Blessé au nez lors d'un choc avec Thorgan Hazard ce matin, Moussa N'Diaye doit déclarer forfait pour le match contre Saint-Gall.

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à la veille du match amical face à Saint-Gall. Moussa N'Diaye ne sera pas de la partie après un incident survenu à l’entraînement selon Het Laatste Nieuws. Le latéral gauche s’est blessé lors d'un duel contre Thorgan Hazard.

Touché au visage, le défenseur sénégalais a dû se rendre à l’hôpital pour des examens. Et le verdict est tombé : il s'est fracturé le nez. Impossible pour lui de jouer ce match.

N'Diaye va rester avec le groupe pour soutenir ses coéquipiers. Il suivra la rencontre de demain depuis les tribunes, le nez protégé.

Changement de plan

Besnik Hasi va devoir revoir ses plans pour son flanc gauche. L'entraîneur cherche la meilleure option pour rééquilibrer sa défense. Un joueur de plus à l'infirmerie, si on peut dire ainsi.


Anderlecht doit bien préparer ce match amical, car après le club de la capitale va affronter La Gantoise en Coupe de Belgique.

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
