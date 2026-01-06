Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

Marco Kana est devenu l'homme fort de la défense. Anderlecht veut le prolonger avant la fin de son contrat.

Besnik Hasi a changé le visage de Marco Kana. Longtemps freiné par les blessures, le défenseur belgo-congolais s'est imposé cette saison. Il est devenu le point d'ancrage de la défense d’Anderlecht.

Avec 75 % des matchs débutés en championnat, Kana est devenu un titulaire régulier à Anderlecht. C'est l'un des premiers noms qu'Hasi coche quand il fait ses compositions.

Lancé très jeune par Vincent Kompany, Kana a mis du temps à trouver son rythme. Cette saison, il est épargné par les blessures. Il joue, il enchaîne et progresse sous Hasi.

Un nouveau contrat ?

Le timing est crucial puisque son contrat arrive à son terme dans seulement six mois. Avec une valeur marchande estimée à 3 millions d'euros, Kana attire forcément les regards à l'approche du mercato.



La direction anderlechtoise a décidé de passer à l'offensive pour sécuriser son défenseur. Selon les informations du journal Le Soir, une proposition de contrat de cinq ans est sur la table. La balle est dans le camp du joueur.