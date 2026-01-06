Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Hrosovský - Verschaeren
Photo: © Photonews
Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?
Yari Verschaeren a entamé les six derniers mois de son contrat au RSC Anderlecht. Présent au stage en Espagne, le milieu de terrain voit toutefois son influence sportive diminuer depuis un certain temps. Un départ semble plus que jamais probable. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision
Un départ chargé d'émotion semble se profiler au Racing Genk. Patrik Hrošovský souhaite déjà retourner cet hiver dans son ancien club, le Viktoria Plzeň. Le milieu de terrain a lui-même pris l'initiative, laissant Genk face à une décision délicate. (Lire la suite)
Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver
Après une fin d'année 2025 réussie, Saint-Trond veut enchaîner en 2026. Le club s'apprête à signer sa première recrue de l'hiver pour renforcer l'équipe. (Lire la suite)
