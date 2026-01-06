Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Hrosovský - Verschaeren

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hrosovský - Verschaeren

Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

Yari Verschaeren a entamé les six derniers mois de son contrat au RSC Anderlecht. Présent au stage en Espagne, le milieu de terrain voit toutefois son influence sportive diminuer depuis un certain temps. Un départ semble plus que jamais probable. (Lire la suite)