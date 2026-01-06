Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

La direction d'Anderlecht se pose plein de questions. Certains jouent très peu et le club se demande s'il est utile de les garder cet hiver.

Anderlecht s'apprête à vivre un mercato d'hiver crucial. Le club doit faire des choix importants concernant les contrats, les départs et l'avenir de certains joueurs. L'une des priorités est de prolonger le bail de plusieurs cadres de l'équipe.

Un départ des joueurs prêtés ?

D'autres dossiers doivent être réglés. Que faire, par exemple, des joueurs prêtés qui ne jouent presque jamais ? Pour alléger la masse salariale, il serait préférable de s'en séparer et de les renvoyer dans leurs clubs respectifs.

C'est visiblement le plan d'Olivier Renard. L'entraîneur Besnik Hasi avait prévenu : pour recruter des renforts, il faut libérer de la place dans le vestiaire. Le club sait ce qu'il lui reste à faire.

Ilic et Özcan sur le départ ?

Le cas de Mihajlo Ilic, prêté par Bologne, est flou. Selon Het Nieuwsblad, Ilic n'est plus indispensable. L’arrivée d’un nouveau défenseur pourrait le pousser vers la sortie.

Lire aussi… Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement›

Et Ilic pourrait ne pas être le seul concerné. Selon Het Laatste Nieuws, Hasi ne compterait plus sur Yasin Özcan, qui pourrait retourner plus tôt que prévu à Aston Villa.