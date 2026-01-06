Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...

Ce joueur du Club de Bruges peine à convaincre...
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5854

Le Club de Bruges cherchera un ailier supplémentaire cet hiver, malgré la présence de deux jeunes talents qui attendent davantage de temps de jeu. L'un d'eux s'attendait à un rôle bien différent en rejoignant le club... Il s'agit évidemment de Mamadou Diakhon.

Avec Shandre Campbell et Mamadou Diakhon, le Club de Bruges dispose de deux joueurs de 20 ans capables d’évoluer sur les deux flancs. Très rapides, techniques et pleins de potentiel. Pourquoi alors recruter un nouvel ailier ? Tout simplement parce qu’à eux deux, ils n’ont disputé que 520 minutes en Jupiler Pro League.

Mamadou Diakhon, un pari qui n’a pas encore rapporté au Club de Bruges

Ils apportent donc peu de soutien à Christos Tzolis et Carlos Forbs. Et surtout pour Diakhon (364 minutes), ce constat est clair, car il a précisément été recruté pour cela. L’ailier franco-sénégalais a coûté pas moins de 9 millions d’euros au Club de Bruges l’été dernier. Un pari, puisque sa valeur marchande était alors nettement inférieure, mais le club estimait que son potentiel en valait la peine.

Un pari qui, jusqu’à présent, n’a pas donné les résultats espérés. Mamadou Diakhon a été formé comme un véritable ailier offensif, un joueur qui n’est pas censé assumer immédiatement les tâches défensives. Or, ce n’est pas ainsi que fonctionnent la plupart des équipes de Jupiler Pro League, et encore moins le Club de Bruges.

Diakhon doit apprendre à jouer pour le collectif

Chaque joueur doit respecter ses tâches défensives, surtout avec des pistons chargés de se projeter haut sur le terrain. C’était déjà un problème sous Nicky Hayen. "Nous y travaillons chaque jour, mais il ferait mieux de l’apprendre rapidement", déclarait Nicky Hayen à l’époque.

Un autre problème concerne sa vision du jeu. Diakhon perd rapidement le collectif de vue et cherche le succès personnel. Cela ne plaisait pas à Nicky Hayen et ne plaira certainement pas non plus à Ivan Leko. Les entraîneurs accordent peu d’importance aux statistiques individuelles, et tout porte à croire que Diakhon pense parfois trop à lui-même.

Après six mois au Club de Bruges, on s’attendait à ce qu’il soit plus avancé. Et comme la course au titre s’annonce particulièrement serrée, la direction souhaite un joueur avec davantage d’impact. Quelqu’un capable de remplacer Tzolis et Forbs sans perte de qualité ni de mentalité.

Pour Mamadou Diakhon, ce sera une pilule amère à avaler. À moins que cela ne serve de signal pour se réveiller et mettre enfin ses qualités au service du collectif.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Mamadou Diakhon

Plus de news

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

Une tête bien connue au Standard débarque à l'AS Eupen

16:00
Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

Comme prévu, c'est déjà fini pour Marouane Fellaini à Charleroi

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Vanzeir - Ashimeru

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/01: Vanzeir - Ashimeru

15:00
Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

Le Sporting Charleroi accueille un phénomène du football africain en test

15:00
De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

De bonnes nouvelles en provenance du stage du RSC Anderlecht

14:30
Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

Contretemps pour Eupen en stage, l'Olympic Charleroi devrait bel et bien jouer

14:00
Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

Il est là : Dante Vanzeir quitte La Gantoise et retrouve un club en D1A

13:30
Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

Une chose est sûre : Nathan De Cat ne partira pas cet hiver

12:40
Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

Un joueur du Club de Bruges en route vers un départ par la petite porte cet hiver ?

08:30
Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

Un club étranger prêt à recruter Majeed Ashimeru, sur une voie de garage à Anderlecht ?

12:20
C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

C'est officiel : Moreira et Penders perdent leur coach, qui prend la tête de Chelsea

13:00
"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

"J'aimerais faire mieux" : Aurélien Scheidler ne s'inquiète pas de sa situation et se dit prêt à s'améliorer

12:00
Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

Le Celtic d'Arne Engels se sépare de son entraîneur : son remplaçant déjà connu

11:20
OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

OFFICIEL : un jeune talent belge signe son premier contrat professionnel avec un club de Pro League

11:00
Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

Le nouvel entraîneur de Roméo Lavia à Chelsea est connu

10:30
La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

La Belgique, l'Espagne ou les Pays-Bas ? Le casse-tête d'un espoir de Bruges pour sa sélection

23:00
2
"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

"Je reste confiant dans le fait qu'on y arrivera" : Marlon Fossey optimiste pour le futur du Standard

10:00
Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

Un match des U21 d'Anderlecht en Angleterre annulé : voici pourquoi

09:30
Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

Un club de Serie A prêt à recruter Cyril Ngonge cet hiver  ?

09:00
"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

"Personne ne vaut autant en Belgique" : Hein Vanhaezebrouck démonte un joueur du Club de Bruges

06:30
Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

Les mots de Sofiane Boufal après son départ de l'Union : "Cette ville restera gravée dans ma mémoire"

08:00
1
Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

Anderlecht proche de se séparer d'un grand talent de Neerpede cet hiver ?

07:40
Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

Ivan Leko le prédit : plusieurs talents de Bruges vont finir en Premier League

21:40
Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

Vers un départ à Genk ? Patrik Hrošovský a pris sa décision

07:20
Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

07:00
Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

Ivan Leko a dû regretter son choix : un souci de plus pour le Club de Bruges en plein stage

20:00
La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

La Premier League se penche sur un joueur de Zulte Waregem

22:30
Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

Un ancien grand espoir de Genk quitte le club : direction l'Eredivisie

22:00
Estimé à 5 millions et capitaine : la pépite que les clubs belges veulent chiper à l'Italie

Estimé à 5 millions et capitaine : la pépite que les clubs belges veulent chiper à l'Italie

21:20
Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

20:40
1
Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur

Une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Pocognoli encaisse un nouveau coup dur

21:00
"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

"S'il ne gagne pas le Soulier d'Or, je n'y comprends plus rien"

05/01
Rudi Garcia a pris des notes : l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale de la CAN dans la douleur

Rudi Garcia a pris des notes : l'Égypte se qualifie pour les quarts de finale de la CAN dans la douleur

20:21
Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Anderlecht prêt à sauter sur l'occasion ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

19:30
1
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise se sépare d'un attaquant qui valait 18 millions d'euros

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise se sépare d'un attaquant qui valait 18 millions d'euros

19:00
Gratuits dans 6 mois, bon marché cet hiver ? De grands noms sont bientôt libres en Pro League

Gratuits dans 6 mois, bon marché cet hiver ? De grands noms sont bientôt libres en Pro League

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved