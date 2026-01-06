Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Julien Duranville de retour à Anderlecht ? Besnik Hasi répond clairement
Photo: © photonews

Est-ce que Julien Duranville va faire son retour à Anderlecht ? Besnik Hasi a répondu à quelques questions de DAZN.

Anderlecht cherche un nouveau numéro 9 pour cet hiver. Luis Vazquez n'a pas réussi à convaincre et il fort probable que l'attaquant argentin quitte le club durant le mercato. La direction doit trouver une solution pour renforcer son secteur offensif.

Une rumeur a pris de l'ampleur ces derniers jours : le retour de Julien Duranville. Le directeur sportif de Dortmund ne serait pas contre un prêt. Une situation idéale pour tout le monde.

Hasi répond aux rumeurs

Interrogé par DAZN, Besnik Hasi a répondu avec franchise. "D’abord, je ne connais pas du tout Julien", a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il ne savait pas où en est le joueur actuellement. Le coach n’a pas voulu aller plus loin sur le plan sportif.

"Je suis le coach d’Anderlecht. Je ne suis pas impliqué dans les transferts", a-t-il expliqué. L’entraîneur rappelle que son rôle est simple : travailler avec son groupe et faire progresser ses joueurs .

Lire aussi… Julien Duranville, victime d'un très mauvais choix (et des besoins financiers d'Anderlecht)

Le coach a précisé qu’aucune discussion n’avait eu lieu sur le cas Duranville. "Les dirigeants ne m’ont rien dit", a confié Hasi, qui assure rester concentré sur le terrain et son vestiaire.

Il n’a pas nié le lien entre Duranville et le club. "Il est lié à Anderlecht, c’est normal, c’est chez lui", a-t-il rappelé, en soulignant l"attachement du joueur à son club formateur.

Anderlecht
Borussia Dortmund
Julien Duranville
Besnik Hasi

