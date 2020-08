Diables Rouges : nouvelles absences annoncées

Après Dedryck Boyata, la Fédération annonce des absences supplémentaires. En effet, Elias Cobbaut, Nacer Chadli, Divock Origi et Thomas Vermaelen ne seront pas non plus de la partie.

Les premiers cités ne sont pas aptes à rejoindre le camp d'entraînement demain, alors que Vermaelen se heurte lui à l'interdiction du gouvernement japonais qui n'autorise pas de voyages en Europe.

Coup dur pour les Diables, mais voilà une chance qui pourrait s'ouvrir à d'autres joueurs.

UPDATE: Dedryck Boyata, @NChadli, @eliascobbaut and @DivockOrigi are not fit to join the training camp tomorrow. The Japanese government does not allow @thomasvermaelen to travel to Europe. He won’t be part of the group either.