(Exclusif) Dieumerci Ndongala content de débuter une nouvelle aventure : "Le choix a été vite fait"

Après des passages remarqués au Sporting de Charleroi, à La Gantoise, au Standard de Liège et à Genk avec qui il a été champion lors de la saison 2018-2019, l'ailier a décidé de quitter la Belgique pour relever un nouveau défi du côté de Chypre.

Durant ce mercato estival, Dieumerci Ndongala a rejoint l'Apoel Nicosie où il a paraphé un contrat de trois saisons. C'est le club le plus titré de Chypre avec 28 titres dont sept d'affilée, mais aussi une formation habituée à disputer les joutes européennes. L'ogre chypriote avait réussi l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la C1 en 2012 après avoir sorti l'OL.

"C'était le meilleur projet à mes yeux. Il y avait des clubs turcs et belges qui étaient également très intéressés mais Genk demandait une somme importante pour l'année de contrat qu'il me restait", nous confie l'international congolais. "L'Apoel m'a convaincu par son projet et la confiance qu'il plaçait en moi. Troisième lors de la défunte saison, le club veut être à nouveau champion et évoluer en Champions League. Puis, les dirigeants m'ont directement dit qu'ils comptaient sur moi et m'ont offert un très beau contrat de trois ans. J'ai aussi demandé conseil à Igor De Camargo qui m'a dit de foncer car il avait vécu de très bons moments ici. Kostas Laifis m'a également dit que c'était un top club. Le choix a été vite fait", a souligné l'ailier âgé de 29 ans.

Dieumerci Ndongala garde de bons souvenirs de son passage à Genk. "L'année du titre évidemment où j'avais disputé 80% des rencontres sous Philippe Clement. De très bons moments puis j'ai un peu moins joué, mais cela fait partie du football. Puis Hannes Wolf est arrivé et ne comptait pas sur moi. J'ai alors été prêté à Kasimpasa où j'ai retrouvé mes sensations puis le Covid-19 est arrivé. Ici à l'Apoel, je suis content de retrouver cette stabilité. Je débute une nouvelle aventure et je découvre un nouveau pays. C'est très beau ici, mais il fait aussi très chaud", a ajouté l'attaquant âgé de 29 ans qui débute très tôt les entraînements chaque jour car il fait 35 degrés durant la journée.

L'international congolais a directement été décisif lors de sa première apparition chez les Bleu et Jaune en marquant un but et en distillant un assist contre Gjilani lors du premier tour préliminaire de l'Europa League. "Vraiment content, même si ce n'était pas prévu que je monte au jeu. J'ai fait ce que je devais faire. Il faut se concentrer sur le tour suivant désormais et se méfier car les surprises seront présentes. Néanmoins, notre équipe est en reconstruction et nous attendons encore des renforts", a conclu l'ancien joueur du Sporting de Charleroi et du Standard de Liège.