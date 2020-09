Gareth Bale rêve d'un départ : "Le Real Madrid a toutes les cartes en main"

Gareth Bale est toujours au Real Madrid, mais n'y est ni en odeur de sainteté, ni heureux. Le Gallois rêve d'un départ, si possible vers l'Angleterre.

La présence de Gareth Bale en sélection galloise sera une véritable bouffée d'air frais pour l'ailier du Real Madrid, blacklisté par Zinedine Zidane et qui n'a rien fait lors de la saison écoulée et cet été pour améliorer sa situation. Bale est sous contrat jusqu'en 2022, coûte une fortune et le Real Madrid ne lui fera aucun cadeau concernant son départ.

"J'ai essayé de partir l'année passée mais le club a tout bloqué en dernière seconde alors que le projet me motivait", regrette Bale dans des propos relayés par Sky Sports. Le Gallois aurait pu rejoindre la Chine et le Jiangsu Suning, où il aurait été payé rubis sur l'ongle, mais le Real Madrid a fait machine arrière. "Il y a eu d'autres cas qui se matérialisaient, mais le club ne voulait pas. C'est entre leurs mains. Je n'ai que 31 ans, je suis motivé et je veux jouer au football, j'ai l'impression d'avoir beaucoup à donner encore. Pour être honnête, le Real Madrid rend les choses difficiles".

La Premier League ? "Si des options se concrétisent ..."

Gareth Bale a déjà été cité en Premier League, notamment à Manchester United. Le joueur avait débarqué de Tottenham pour plus de 100 millions d'euros en 2013 et sa valeur est actuellement estimée par Transfermarkt à ... 28 millions d'euros, montant qu'il faudra multiplier par deux, voire trois pour que le Real Madrid plie.

"Si des options se concrétisent en Premier League, bien sûr, j'y penserais. Nous verrons ce qui se passe, il y a encore du temps dans ce mercato et les suivants ... Mais je pense que si les choses sont compliquées, c'est parce que le Real Madrid a toutes les cartes en main", se résigne Bale.