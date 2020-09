Ligue des Nations: Thomas Meunier ne jouera pas les deux matchs

Thomas Meunier l'a lui-même confirmé en conférence de presse ce mercredi.

Roberto Martinez sait qu'il va devoir gérer l'état de forme disparate de ses joueurs au cours de ce rassemblement national et il devra aussi faire avec des joueurs qui ne sont pas prêts à disputer l'intégralité des deux rencontres.

Thomas Meunier: "Deux fois 90 minutes? Pas possible"

C'est le cas de Thomas Meunier, qui revient de blessure. "Je pense qu'on n'est passé à autre chose et que cette petite blessure n'est que de l'histoire ancienne." Mais le nouveau latéral du Borussia reprend à peine les entraînements et ne peut pas encore envisager d'enchaîner deux matchs à haute intensité. "Deux fois 90 minutes, c'est juste pas possible, le risque serait trop grand. On va trouver lle bon processus, en accord avec l'équipe nationale et le club", insiste-t-il.

Axel Witsel: "Je suis opérationnel"

Pas de problème en revanche pour Axel Witsel, lui aussi présent en conférence de presse à Tubize, ce mercredi après-midi. "C'est le coach qui devra voir qui est apte ou non à jouer, mais moi je suis opérationnel, ça fait un mois qu'on a repris à Dortmund et je suis prêt à enchaîner les deux matchs", confirme le médian des Diables.