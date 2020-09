L'opinion tranchée de Thomas Meunier sur la Ligue des Nations : " C'est juste du business »

Thomas Meunier emballé à l'idée d'entamer une nouvelle compétition avec les Diables? Pas vraiment.

S’il est sans aucun doute ravi de retrouver ses collègues Diables Rouges, Thomas Meunier n’est, en revanche, pas fan de la Ligue des Nations que l’équipe nationale entamera samedi, au Danemark.

"Juste du business"

Et il ne le cache pas. Avec son franc-parler habituel. "Emballé? Pas du tout", lance-t-il. "Quand elle a été créée, je trouvais que c’était juste pour faire un business un peu plus juteux encore et c’est toujours mon avis", explique-t-il.

"Le calendrier est déjà trop chargé"

Et pour le latéral droit, cette compétition, c’est tout sauf une plus-value pour le foot européen. "On met des matchs et on met une coupe à la fin. Ok, super", ironise-t-il. "Mais pour moi le calendrier est déjà trop chargé. Pour améliorer le football, il faut diminuer le nombre de match. Ce n’est pas en ajoutant des compétitions comme ça qu’on pourra obtenir le meilleur, qualitativement, des joueurs et des clubs."