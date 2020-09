Le président du Napoli évoque le dossier Koulibaly : "Ils ne veulent pas nous parler directement"

Annoncé sur le départ du Napoli, Kalidou Koulibaly aurait d'ores et déjà donné son accord à Manchester City pour les rejoindre. Néanmoins, les Sky Blues n'auraient toujours pas trouvé de terrain d'entente avec le club italien concernant l'indemnité de transfert pour le défenseur de 29 ans. En effet, il semblerait que les premiers offrent moins que les 80 millions d'euros réclamés par les Gli Azzurri pour laisser filer leur joueur.

Toutefois, même si des négociations seraient en cours entre les deux formations, les relations entre les deux partis ne seraient pas au beau fixe. Selon les propos du président Aurelio De Laurentiis, les Citizens refuseraient même de traiter directement avec le Napoli en raison d'une affaire passée. "Comment pouvons-nous avoir une négociation normale et calme avec Manchester City pour vendre Koulibaly ? Ils ne veulent pas nous parler directement à cause de l'accord avec Jorginho il y a 2 ans". Pour rappel, en juillet 2018, l'international italien, sous contrat avec Naples à l'époque, avait été promis à Manchester City avant de finalement rallier Chelsea.

