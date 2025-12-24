Le premier discours inspirant de Nicky Hayen au KRC Genk

Nicky Hayen a fait son premier discours en tant que nouvel entraîneur de Genk. "La tactique vient en deuxième position pour moi. Tout commence par le cœur, par la passion, c'est là que ça débute", a-t-il déclaré.

Selon Hayen, c'est la passion qui doit animer les joueurs pendant 95 minutes pour que les supporters continuent de les soutenir. Le nouvel entraîneur a immédiatement insisté sur l'importance de mériter sa place. “Il faut mériter de jouer, il faut aussi mériter le respect des supporters. Et on le fait en travaillant très, très dur”, a déclaré Hayen.

Il veut surtout que ses joueurs ne se laissent pas décourager par les revers. “Ne soyez pas déçus par un but encaissé. Non, vous devez être déçus, mais il faut aussi se réunir et dire : 'nous allons renverser la situation'”, a-t-il ajouté. “Comme vous l'avez fait la saison dernière.”

Hayen ne veut pas voir de têtes baissées après un but encaissé

Hayen a mis en garde ses joueurs contre une mauvaise attitude après un but encaissé. “Mais si un but est encaissé cette saison, je ne veux pas voir des têtes baissées. Encore une fois! Ce n'est pas de cette façon que nous allons travailler. Nous voulons voir de la passion avec un grand cœur.”

Il a accordé sa confiance aux joueurs, tout en fixant la barre haute. “Tout le monde ici a cette qualité, à 100 %. Mais cela doit venir de vous”, a-t-il dit. Hayen a souligné que la motivation et l'engagement seront déterminants pour le succès de l'équipe.



Pour conclure, il a expliqué ce qu'il attendait de ses joueurs pour la suite de la saison . “Si vous faites cela, vous allez vivre une très bonne saison. Nous allons vous pousser dans ce sens”, a-t-il conclu.