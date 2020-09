Officiel: direction Milan pour un milieu offensif du Real

L'Espagnol quitte provisoirement le Real pour la Lombardie.

Après Alberto Soro, parti à Grenade, un autre jeune Espagnol quitte le Real. Mais Brahim Diaz devrait y revenir. Le milieu offensif de 21 ans a, en effet, été prêté au Milan AC pour une saison, mais le prêt ne prévoit pas d'option d'achat.

Privé de temps de jeu à Madrid (il a joué dix matchs et inscrit un but cette saison), l'international U21 espagnol va tenter d'engranger de l'expérience à Milan, avant de revenir s'imposer dans la Maison Blanche? Réponse dans un an...