Officiel : Un coéquipier de Dries Mertens rejoint Carlo Ancelotti à Everton

Carlo Ancelotti se renforce en vue de la nouvelle saison et accueille Allan (29 ans) à Goodison Park, joueur qu'il avait eu sous ses ordres.

Les Toffees ont recruté l'international brésilien pour près de près de 25 M€, qui signe pour trois saisons en provenance du Napoli. Ce dernier vient remplacer Morgan Schneiderlin retourné en France (Nice), et consolide le milieu de terrain d'Everton déjà bien garni avec Fabian Delph, Tom Davies ou encore André Gomes.

Ancelotti espère encore boucler d'autres dossiers, dont le plus gros avec James Rodriguez qu'il espère relancer à Goodison Park.

We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan