Ligue des Nations : L'Espagne écrase l'Ukraine, un record pour Ansu Fati, l'Allemagne concède le nul

Large victoire pour l'Espagne, deuxième match nul pour l'Allemagne... Découvrez les résultats de la deuxième journée de Ligue des Nations.

Après avoir déjà donné lieu à cinq rencontres plus tôt dans l'après-midi, la deuxième journée de Ligue des Nations s'est poursuivie ce soir. De la même manière, cinq matchs se sont déroulés simultanément à partir de 20h45. Retour sur les résultats de la soirée.

Suisse - Allemagne

Match nul entre la Suisse et l'Allemagne. En effet, après avoir trouvé la faille dès le premier quart d'heure de jeu grâce à une réalisation d'Ikay Gündogan (14e), la Mannschaft a encaissé le but de l'égalisation en seconde période. Aligné dans un rôle de piston droit, Silvan Widmer a permi à son équipe de revenir au score (57e). Score final : 1-1.

Espagne - Ukraine

La Roja n'aura pas eu de mal à se défaire de l'Ukraine. Les Espagnols se sont largement imposés grâce à un doublé de leur emblématique capitaine, Sergio Ramos (3e, 29e), et au premier but en sélection d'Ansu Fati (32e). Le jeune attaquant du FC Barcelone est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection à la tunique rouge à 17 ans et 311 jours. En fin de rencontre, le néo-Citizen Ferran Torres a corsé l'addition (84e). À noter que Roman Yaremchuk était titulaire du côté de la sélection bleu et jaune tandis qu'Eduard Sobol (FC Bruges) et Yevgen Makarenko (KV Courtrai) sont restés sur le banc. Score final : 4-0.

Serbie - Turquie

Les deux sélections se sont quittées dos à dos au terme d'un match nul et vierge. Malgré l'explusion d'Aleksandar Kolarov (49e), les Turcs n'ont pas réussi à trouver la faille contre des Serbes pourtant réduits à dix pendant près d'une mi-temps. Score final : 0-0.

Kosovo - Grèce

Le Bateau pirate s'est imposé sur la plus petite des marges face au Kosovo. En effet, Dimitrios Limnios a ouvert le score très tôt dans la partie (2ème) puis Dimitrios Siovas a marqué le but du break au retour des vestiaires (51e). Malgré la réduction du score du vétéran Besart Berisha (35 ans) en fin de rencontre (82e), la sélection des Balkans s'est inclinée. À noter que le jeune attaquant de Genk, Edon Zhegrova, blessé, n'était pas de la partie. Score final : 1-2.

Malte - Lettonie

Score de parité entre les deux sélections. Tout s'est joué en première période. Les Maltais ont frappé les premiers par l'intermédiaire de Kyrian Nwoko (15e) avant que Matthew Guillaumier ne marque contre son camp (25e) pour permettre à la Lettonie de revenir dans le match. Titulaire pour la première fois de sa carrière en sélection, Teddy Teuma a disputé l'intégralité de la rencontre avec les Chevaliers. Score final : 1-1.