Le choc de ce lundi: domination hollandaise ou rachat italien?

Les Hollandais peuvent profiter des quelques absents côté italien.

Absents des deux dernières grandes compétitions internationales, les Pays-Bas retrouveront les championnats d’Europe en juin prochain. Arrivé à la tête d’une sélection dans le dur et en phase de transition, Ronald Koeman a réussi sa mission de replacer la sélection néerlandaise sur l’échiquier du foot européen.

Le sélectionneur batave vient de quitter son poste pour prendre les rênes du FC Barcelone, et a été suppléé par Lodeweges. Pour sa première sur le banc des Oranje, le nouveau sélectionneur a apprécié la victoire des siens vendredi face à la Pologne (1-0). Le premier but de Bergwijn en sélection a offert 3 points aux Pays Bas. La sélection batave regorge de talents avec les Van Dijk, Wijnaldum, De Jong et autre Depay.



En face, l’Italie est également de retour au premier plan après avoir manqué la Coupe du Monde en Russie. Roberto Mancini a rajeuni la Squadra Azzurra et a assuré sa qualification pour le prochain Euro en réussissant un parcours parfait. Vendredi dernier, les Italiens, malgré une forte domination, ont été contraints de partager les points à domicile avec la Bosnie. Stefano Sensi, milieu de l’Inter, a répondu à l’ouverture du score d’Edin Dzeko (1-1).

Mancini est privé de Marco Verratti, qui s’est affirmé comme l’un des leaders de cette sélection lors des éliminatoires de l’Euro, et cette absence est préjudiciable. La Squadra possède d’excellents joueurs comme Bonucci, Chiesa, Pellegrini, Insigne mais n’arrive pas à installer un avant-centre, Belotti et Immobile, se partageant ce rôle, avec moins de réussite que dans leurs clubs respectifs.

