Officiel : Marcelo Bielsa prolonge son bail dans le Yorkshire

Les chosent roulent entre Bielsa et le club du Yorkshire. L'ancien entraîneur de Bilbao ou encore de Lille est parvenu à ramener le club historique dans l'élite.

Le club vient d'annoncer la prolongation du contrat de l'Argentin pour une saison supplémentaire : "Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé", confirmait Bielsa jeudi.

Les choses sérieuses vont débuter pour Bielsa et ses hommes, qui ouvriront la saison de Premier League face aux Champion Liverpool ce samedi.

✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club