Michy Batshuayi sur le banc, Benteke absent pour débuter la saison

Déjà prêté à Crystal Palace de janvier à juin l'année dernière, Michy Batshuayi a fait son retour à Londres il y a quelques jours. En effet, alors qu'il était annoncé du côté d'Aston Villa, de Newcastle ou même de l'Atalanta pendant un temps, l'ancien attaquant du Standard a finalement été de nouveau prêté aux Eagles par Chelsea, et ce jusqu'à la fin de la saison.

Après avoir évité la rélégation la saison dernière (14ème place), Crystal Palace lance son exercice 2020/2021 cet après-midi face à Southampton. Une rencontre que Batsman va débuter sur le banc des remplaçants. De son côté, l'autre Diable Rouge de l'effectif, Christian Benteke, n'est même pas présent sur la feuille de match. Pour la première journée de Premier Leagye, Roy Hodgson a préféré aligner un duo composé de Jordan Ayew et Wilfried Zaha sur le front de l'attaque.

En ce qui concerne les anciens joueurs de Pro League, on peut relever la titularisation de l'ancien joueur d'Anderlecht et de Courtrai, Cheikhou Kouyaté, dans le onze du club londonien. Ancien du Standard, Moussa Djenepo est quant à lui présent sur le banc des Saints.

