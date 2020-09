Romelu Lukaku mécontent de sa note sur FIFA : "Ils font ça juste pour qu'on se plaigne"

Avec une cote de 85 sur la prochaine mouture du célèbre jeu vidéo FIFA, Romelu Lukaku est notamment laissé derrière quelques attaquants comme Harry Kane, Pierre-Emerick Aubameyang, Antoine Griezmann ou Jamie Vardy. Et ça ne lui plaît pas, comme il l'a déclaré sur Twitter : "Soyons honnêtes, FIFA se trompe dans les cotes juste pour que nous, joueurs, leur faisions de la pub en nous plaignant. Je ne rentrerai pas dans ce jeu. Je sais ce que je vaux", lance Lukaku.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️