🎥 Le but MAGISTRAL d'Irvin Cardona (ex-Cercle de Bruges) avec Brest

Irvin Cardona (23 ans) a fait le bonheur du Cercle de Bruges durant 2 saisons, en prêt depuis l'AS Monaco. L'attaquant a depuis quitté définitivement le Rocher pour le Stade Brestois, qu'il a aidé à l'emporter ce dimanche face à Dijon avec l'un des buts de l'année : une reprise de volée digne des plus belles heures de Zlatan Ibrahimovic !

Fam. This volley from Irvin Cardona. It makes NO SENSE!!!!! pic.twitter.com/cV6uvTnSqR