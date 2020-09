Les Belges à l'étranger: Timothy Castagne qui rit, Toby Alderweireld qui pleure, Michy Batshuayi en attente

Après la Ligue 1, et en attendant la Serie A, ce sont la Liga et la Premier League qui ont retrouvé le devant de la scène ce week-end. L'occasion de revoir quelques Diables Rouges en action, même si nombre d'entre eux sont encore dans les starting block.

Le Belge du week-end : Timothy Castagne

Timothy Castagne n’aura donc eu besoin que de 90 minutes pour se mettre Leicester City dans la poche. Parfaitement servi par Dennis Praet, le latéral belge a déjà inscrit son tout premier but en Premier League. Mais il a, aussi et surtout, surtout disputé un match plein. "Il a été brillant et marqué un joli but. C’était une très belle première performance", saluait d’ailleurs Brendan Rodgers à l’issue de la partie.

Ils sont dans le bon

Mais Timothy Castagne a, aussi, été très bien accompagné. Dennis Praet et Youri Tielemans étaient, eux aussi, titulaires à West Bromwich. Avec un assist pour l’aîné des deux anciens Anderlechtois et un bon match pour son compère dans l’entrejeu. La saison démarre à merveille pour les ‘Belgian Foxes’.

Et on aurait pu dire la même chose pour Dodi Lukebakio si son Hertha Berlin ne s’était pas fait sortir par une D2, dès le premier tour de la Coupe d’Allemagne. L’attaquant belge, lui, soigne ses statistiques avec son premier doublé de la saison. De bon augure, avant le lancement de la Bundesliga la semaine prochaine.

Mention encore, pour Denis Odoi. Si Fulham n’a pas résisté à la puissance offensive des Gunners, samedi après-midi (0-3), le défenseur belge s’est lui illustré avec une solide prestation sur son flanc droit. Encourageant.

Solide, comme Jason Denayer d’ailleurs. Sur la lancée de ses deux excellents matchs avec les Diables Rouges, le défenseur central a joué un match sans faute, vendredi en Ligue 1. Mais l’OL, pas très inspiré offensivement, n’a pu faire mieux qu’un partage à Bordeaux...

Un week-end à oublier

Circonstances différentes, mais sentiment sans doute plus ou moins identique pour Wout Faes et Toby Alderweireld qui, eux, ont vécu un week-end beaucoup plus compliqué. L’ancien capitaine du KVO a été exclu juste avant la mi-temps et son club, le Stade de Reims, a été battu à Angers (1-0).

Pas d’exclusion au menu du dernier des Mohicains belges de Tottenham, mais, comme ses coéquipiers, Toby Alderweireld a manqué ses retrouvailles avec la Premier League et Tottenham démarre bien mal sa saison avec une défaite, courte mais logique, contre Everton (0-1).

Ils sont de retour

Bonnes nouvelles en revanche pour Adnan Januzaj et Thomas Foket. Si les deux joueurs belges n’ont pas gagné ce week-end (défaite pour Foket avec Reims, un partage pour Januzaj avec la Sociedad), ils ont retrouvé la joie des pelouses après quelques semaines d’absence.

En salle d’attente

À côté des nombreux joueurs belges dont la saison n’a pas encore commencé, on pointera les noms de Michy Batshuayi (qui vient tout juste d’arriver à Crystal Palace) et de Divock Origi, restés sur le banc et de Christian Benteke qui n’était pas sur la feuille de match.