L'entraîneur de Leander Dendoncker prolonge avec Wolverhampton

En Premier League depuis seulement deux ans (promotion en 2018), Wolverhampton est parvenu à surprendre les observateurs en terminant deux fois septième au classement malgré la rude concurrence qui règne dans l'élite du football anglais. Qui plus est, le club des West Midlands s'est hissé jusqu'en quart de finale de la Ligue Europa la saison dernière avant d'être battu par Séville, vainqueur de la compétition.

Des résultats sportifs encourageants qui ont convaincu la direction du club anglais de conserver son entraîneur. En effet, aujourd'hui, Nuno Espirito Santo, arrivé sur le banc en juillet 2017, a prolongé son contrat avec les Wolves jusqu'en juin 2023. L'international belge et ancien joueur d'Anderlecht, Leander Dendoncker, aura donc l'occasion d'évoluer durant quelques saisons supplémentaires sous les ordres du coach portugais.

